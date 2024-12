Panorama.it - Speciale Scala di Milano - Leo Muscato: «L'opera di Verdi è un reportage di guerra»

Un viaggio nel tempo. Un viaggio nel tempo e nelle guerre che hanno insanguinato, e continuano a farlo, come la cronaca ci racconta quotidianamente. La forza del destino di Giuseppeche il 7 dicembre inaugura la nuova stagione del Teatro allaè un «di». Così Leorilegge l’che il compositore delle Roncole scrisse nel 1862 per San Pietroburgo e ripensò, riscrivendo completamente il finale, nel 1869 proprio per. «Laè la cornice dentro la quale raccontiamo quest’, una forza del destino in tempo di» anticipa il regista di Martina Franca, al suo primo Sant’Ambrogio scaligero. «Forse sono più emozionato della prima volta, quando ho fatto Il barbiere di Siviglia. Laè un teatro che accoglie e l’emozione e l’eccitazione sono contagiose.