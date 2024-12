Iodonna.it - «Sei speciale» le parole della 15enne accanto a una foto del passato che racconta il legame speciale tra madre e figlia

Leggi su Iodonna.it

Buon compleanno, Antonella Clerici! Il 6 dicembre la conduttrice di È sempre mezzogiorno compie 61 anni. E gli auguri più belli sono arrivati da Maelle, lanata 15 anni fa dall’amore con Eddy Martens. In questo giorno, la ragazza ha sfogliato l’album dei ricordi condividendo uno scattochealla perfezione ilche le unisce. Antonella Clerici sbotta, il “golden minute” pubblicitario è troppo lungo: «Ma che minuto è?» X Leggi anche › Su Rai 1 Antonella Clerici conduce la prima puntata di “The voice kids 2024”, al via le Blind auditions Antonella Clerici compie 61 anniLa conduttrice è stata festeggiata in diretta durante la puntata del programma culinario di Rai 1.