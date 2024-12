Ilrestodelcarlino.it - Scoppia la lite nel bar. Difendono la titolare, feriti con un punteruolo

È di dueil bilancio dellata in un bar. I carabinieri della Compagnia di San Lazzaro hanno arrestato, a Ozzano, un 28enne tunisino, pluripregiudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio, che dovrà rispondere del reato di lesioni personali aggravate. L’arresto è stato eseguito dopo la richiesta di aiuto delladi un bar, di via Emilia, che aveva telefonato al 112 segnalando unanel suo locale. Una pattuglia di carabinieri si è diretta velocemente presso l’esercizio pubblico e quando i militari sono arrivati sul posto la prima cosa che hanno visto sono state alcune macchie di sangue sul pavimento. Analizzando la situazione i carabinieri hanno capito che le tracce ematiche erano provenienti dalle ferite di un paio di clienti sulla trentina che erano stati aggrediti da un terzo avventore, verosimilmente armato di un oggetto appuntito, con cui avevano avuto una discussione.