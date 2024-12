Thesocialpost.it - Sci, caduta paurosa per Boisset nella prima discesa della stagione: vola e perde conoscenza

La Coppa del Mondo diha preso il via in Colorado, e si è subito registrata unaspettacolare. Mentre il primo posto veniva festeggiato dallo svizzero Justin Murisier, il suo connazionale Arnaudha subito un grave incidente sulla pista Birds of Prey di Beaver Creek. Il 26enne ha perso il controllo durante un atterraggio nei pressi del traguardo, cercando invano di mantenere l’equilibrio sugli sci.Leggi anche: Petriano, violento incendio in un’abitazione: guasto alla stufa, ci sono feritiL’impatto, avvenuto a velocità elevata, è stato attutito dal casco, ma nel successivo scimento verso le reti di protezione ha perso. I soccorsi sono intervenuti prontamente e, dopo essersi ripreso, è stato trasportato in ospedale con una slitta. Fino a questo puntoaveva già ottenuto un terzo posto nel superG delle finali di Saalbach-Hinterglemm lo scorso inverno.