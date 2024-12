Ilfattoquotidiano.it - Salerno, la biblioteca provinciale più antica d’Italia chiude a tempo indeterminato: “Immobile non sicuro”. Interrogazione di FdI

La chiusura di un luogo della cultura non è mai una buona notizia. Lo è ancor meno se si tratta di un’istituzione storica come ladi, la più, dal 18 novembre interdetta sia al pubblico che ai dipendenti “fino a nuova disposizione”. Una scelta, informa la Provincia, finalizzata a verificare la sicurezza dell’“alla luce degli ultimi monitoraggi effettuati dagli organi di vigilanza, Asle Vigili del fuoco, a seguito di un esposto” sulle condizioni della struttura, ancora precarie nonostante gli interventi di manutenzione realizzati negli ultimi anni. L’ente, si legge nel comunicato, “aveva programmato ulteriori lavori di messa in sicurezza da realizzare compatibilmente alle risorse disponibili”, lavori che però sarebbero terminati troppo tardi rispetto ai “tempi di adeguamento normativo stabiliti dagli organi preposti”.