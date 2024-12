Iodonna.it - Nuance neutre ma originali, per affrontare con stile ed eleganza i mesi invernali

La manicure semipermanente per l’autunno-inverno 2024/25 si tinge di colori ricercati, che non stancano, proprio perché devono durare a lungo sulle mani. A decretare i colori di smalto più amati è la Gen Z: così, fa capolino sulle unghie il verde pistacchio, goloso e avvolgente, o il toffee, un marrone-caramello passepartout. Infine, per il Natale 2024, spazio anche allo smalto blu, un’alternativa easy chic al tradizione rosso. Unghie di tendenza 2024: idee manicure e nail art X Colori di semipermanente, non la solita manicure neutraColori avvolgenti, caldi e romantici.