Napoli, clamorosa ipotesi per il futuro di Osimhen: l'ha confermato Manna

Victorè pronto a tornare a, ma naturalmente l'addio è dietro l'angolo: ecco la situazione sul suoc'è sempre l'ombra di. Il capocannoniere dello storico terzo Scudetto dei partenopei è attualmente in prestito al Galatasaray dopo che le strade si erano già separata da mesi, ancor prima dall'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del club campano.Qualcuno aveva rilanciato la pazza idea di una permanenza proprio sotto la guida del tecnico pugliese, ma ormai era tutto deciso tranne la destinazione dopo che i club inglesi e il PSG si erano tirati man mano indietro. Rimanevano poche opzioni: o l'Arabia Saudita o la Turchia.Alla finespuntata il Galatasaray che con un'operazione last minute che ha portato il centravanti ex Lille a titolo temporaneo nel massimo campionato turco.