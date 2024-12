Amica.it - Lo stratagemma anti-freddo più chic lo indossa Katie Holmes

Leggi su Amica.it

C’è chi per combattere ilpredilige il piumino, chi una giacca a vento. Se desiderate puntare sul calore non c’è capospalla che possa battere il cappotto in shearling. Parola di.Per resistere alle basse temperature di New York, l’attrice ha scelto una giacca lunga reversibile in montone di Kuzyk. Realizzato in pelle, il cappotto è dotato di un cappuccio oversize.ha completato l’outfit con morbidi pantaloni, pullover, stivaletti a punta squadrata e maxi borsa. A fine novembre invece, l’attrice è stata paparazzata con un capospalla reversibile di Staud combinato con mocassini Gucci e borsa firmata Manu Atelier.è riuscita a diventare una trend-setter, trasformando quasi tutto in oggetto del desiderio. GUARDA LE FOTOCappotto cammello: i 16 outfit definitivi dell’inverno 2024/25 Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA LopiùloAmica.