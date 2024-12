Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Kontiolahti 2024 in DIRETTA: dominio Jacquelin! Bionaz e Giacomel in top 15

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA17.24: Undicesimo posto per il francese Perrot e poi i due italiani,dodicesimo, posizione che potrebbe fruttargli la partenza nella mass start,tredicesimo17.22. Quarto lo statunitense Wright, sorpresa odierna, poi il gruppo norvegese, quinto J. Boe, sesto Christianson, settimo T. Boe, ottavo Soerum, nono Laegreid, decimo Guigonnat17.21: Cappellari perde tanto nel finale ed è 33mo a 1’40”. Ha perso 35 secondi nell’ultimo giro17.20: In attesa dell’arrivo di Cappellari andiamo a riassumere la gara odierna nella quale non ci saranno norvegesi a podio,. Imprecise le punte norvegesi. Vince il francese, secondo lo svedese Samuelsson a 19?, terzo il tedesco Nawrath a 25?17.19: Cappellari è 21mo al km 8.