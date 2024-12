Gamberorosso.it - L'ingrediente principale dei Sabadoni romagnoli è la pazienza. La ricetta di Vito Bicocchi e sua mamma Paola

Leggi su Gamberorosso.it

sono dei dolci tipici del Natale romagnolo. Si tratta di tortelli (o ravioli) dolci farciti con ripieno a base di castagne, mostarda (o savor), e immersi nella saba, una salsa densa, quasi fosse caramello, che si ricava cuocendo il mosto d’uva per molte ore. La sua origine è contadina, in Romagna si usava preparare questi dolci per il periodo natalizio e cuocerli in diversi modi: fritti, sul testo per la piadina, alcuni li cucinavano bollendoli in acqua o anche sulla graticola. Le ricette variavano, soprattutto per quanto riguarda i composti, di famiglia in famiglia: le detentrici delle ricette segrete erano le azdore, come si chiamavano le antiche massaie della zona. Attualmente, la cottura più diffusa è quella in forno o in olio fritto. L’per la preparazione deiè la: una volta preparati e cotti, vanno immersi nella saba varie volte di modo che si imbevano bene prima di essere gustati.