Ilfattoquotidiano.it - “L’esclusione da Sanremo? Questa volta sono stato male, ho perso conoscenza, buio totale. Non dormivo da un mese…”: parla Povia

“Volevo chiudere la mia carriera sanremese nel 2025, non mi hanno concessobontà? Pazienza! Non ci riproverò più, continuerò a cantare nelle più grandi piazze del mondo”, Albano rompe il silenzio dopo la sua esclusione al Festival di2025. In un’intervista all’Adnkronos non nasconde la delusione, dopo gli screzi con Amadeus pensava di aver convinto Carlo Conti a cui aveva inviato tre brani inediti.Nelle ore successive all’annuncio al Tg1 dei big, il cantante di Cellino San Marco si era limitato a un “”: “Continuerò a dire ‘’ fino alla morte”, aggiunge l’artista pugliese che preferisce non entrare nel merito della decisione: “Ho partecipato al Festival diin gara per ben quindici volte – ricorda – Amadeus nel 2023 mi aveva assicurato che se avessi partecipato alla reunion con Morandi e Ranieri avrei potuto gareggiare al Festival dil’anno dopo, ma poi non ha mantenuto i patti.