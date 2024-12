Formiche.net - Le navi russe abbandonano la Siria. Dove sono dirette?

La presa russa sui mari non è mai stata meno salda. Non solo la Flotta del mar Nero è di fatto tenuta in ostaggio dalla chiusura degli stretti turchi, ma ora Mosca rischia di perdere la sua unica base nel Mediterraneo. In base a quanto emerso da alcuni rilevamenti satellitari, pare che tutte leormeggiate al portono di Tartus abbiano levato l’ancora e se ne siano andate. È altamente probabile che la decisione di ritirare un gruppo navale così consistente (tre fregate, un sottomarino e dueausiliarie) sia una precauzione per proteggere i vascelli da eventuali attacchi portati dai ribellini dell’Hts, che siimpossessati della città di Hama, a 8o chilometri dalla base di Tartus. Lein questione: due fregate avanzate di classe Admiral Gorshkov, la fregata convenzionale Admiral Grigorovich, un sottomarino classe Kilo e dueda rifornimento.