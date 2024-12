Ilgiorno.it - L’allegra processione di Giancarlo Neri: "Le mie luci sempre in movimento"

Un filare di piccole sedie dorate e illuminate si allunga nel cortile della Fondazione Rovati per inerpicarsi sul muro perimetrale del palazzo e fare capolino, dal tetto, su Corso Venezia. È “Allegra”, l’installazione realizzata dae che rischiarerà le fredde sere dal 6 dicembre al 12 gennaio. L’artista, che aveva riscosso grande successo già l’anno scorso con “Albero orizzontale”, una distesa di palline colorate e luminose, si misura ancora una volta con le decorazioni natalizie."Le più pericolose", come le definiva già allora. Le sembrano meno insidiose ora che ci ha preso la mano? Come ha reagito quando l’hanno chiamata la seconda volta? "Ho reagito con piacere, perché è un’attestazione di fiducia da parte della Fondazione. Ma anche con preoccupazione, perché rimane il tema,insidioso, della decorazione natalizia.