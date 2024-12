La lezione francese

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Che succede in Francia? Nessuno spiega cosa significano le tante sigle dei partiti. Comunque, ho l’impressione che, al solito, la politica scavalchi gli interessi del popolo.Simona Luccivia emailGentile lettrice, ha decisamente ragione. In Francia come in Europa l’idea è che il potere sia affare dei notabili di partito e non del popolo. Quanto accaduto alle ultime elezioni francesi parla da solo. Il voto fu indetto a sorpresa da Macron per ridimensionare Le Pen, uscita vincente dalle europee. Ebbene, il risultato è stato: primo RN, il Rassemblement di Le Pen (37%) euroscettico e anti Nato; secondo NFP, il Front populaire di sinistra (25,6%), euroscettico e anti Nato; terzo Ensemble di Macron (23,2%); e quarto Républicains, centrodestra (5,4%). Ebbene, Macron ha affidato il governo al primo partito? Neppure per sogno, anche perché Le Pen non aveva alleati né maggioranza in parlamento.