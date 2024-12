Game-experience.it - Kingdom Come: Deliverance 2, ecco risoluzione e framerate su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S

Warhorse Studios ha rivelato tutte le informazioni in merito alle modalità grafiche di2, condividendo di conseguenza alcuni dettagli aggiuntivi in merito ai risultati offerti dalla modalità Fedeltà e Prestazioni su PS5 eXS, oltre che da quella offerta da PS5 Pro.Appena poche ore dopo la condivisione del nuovo Story Trailer che mostra l’orrore della guerra, il team di sviluppo ha rivelato che la versione PS5 eX consentiranno ai fan di poter selezionare la modalità Fedeltà e Prestazioni.La prima propone unaupscalata in 4K tramite FSR a 30 fps, mentre con la seconda vede lascendere a 1440p con un target dia 60 fps, con tanto di possibilità di andare anche oltre attivando il VRR.Invece passando a PS5 Pro,2 offre un’unica modalità grafica contraddistinta da unaupscalata al 4K attraverso l’utilizzo del PSSR, con unche haobiettivo i 60 fps.