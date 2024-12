Spazionapoli.it - Juve su Osimhen, tutto vero: Giuntoli lo vuole, la posizione del nigeriano

E’ davpossibile che Victorgiochi con la maglia dellantus? Spunta ladel bomber. Victorpotrebbe tornare in Italia, e magari andare allantus? Si, almeno stando a quanto si sta raccontando e sopratconfermando proprio in queste ore. Il giocatoresta vivendo un’esperienzasommato positiva al Galatasaray, ma difficilmente quella turca resterà la sua squadra per il futuro.Ci sono stati dei passaggi da parte del club per provare a sondare il terreno con il Napoli, magari andando anche a tastare con mano le possibili soluzioni al netto della clausola rescissoria. Il Napoli, però, nonscendere a compromessi e pretende una cifra importante, il valore stabilito, per lasciare andare via Victor.Il Manchester United, altro club che si è si è interessato al giocatore, sembra ad oggi defilato.