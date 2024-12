Sport.quotidiano.net - Juve, parla Thiago Motta: “A Bologna due anni bellissimi”. Rientra Vlahovic

Torino, 6 dicembre 2024 – È arrivato il momento di scontrarsi col passato, guardando al futuro.e il, un incrocio che avverrà sabato allo Stadium ma in cui non ci sarà spazio per grossi sentimentalismi. Lavuole tornare alla vittoria e per farlo si affiderà a Dusan, pronto a tornare al centro dell’attacco. Di fronte i rossoblù, a cui ha segnato sei gol in carriera e che rappresentano un pezzo importante di storia di. L’allenatore bianconero ha costruito un biennio di grandi successi in terra d’Emilia, consacrati da un gioco spumeggiante e il ritorno, dopo sessant’, in Champions League. L’addio, però, è stato burrascoso e non tutti alo hanno preso bene, motivo per il quale si è scatenato qualche coro a margine del match di Coppa Italia contro il Monza.