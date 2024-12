Inter-news.it - Inter-Parma, le formazioni ufficiali: Inzaghi non fa calcoli. Un rientro

Leggi su Inter-news.it

Alle 18.30 è in programma, gara valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Di seguito ledi, con Simoneche non fae può contare sulin panchina di Carlos Augusto.– Quindicesima giornata del campionato di Serie A, con l’che affronta ila San Siro dopo la trasfertarotta contro la Fiorentina della scorsa domenica. Orario d’eccezione per la squadra di Simone, in campo già di venerdì in vista, poi, della trasferta di martedì contro il Bayer Leverkusen in Germania. Per la partita di oggi, il tecnico punta sui titolarissimi, senza fare quindiper quanto riguarda la partita di UEFA Champions League. E anche con la possibilità di sfruttare i giorni di riposo dall’ultima partita, come dettorotta anzitempo.