Il Patriarca 2 anticipazioni quinta puntata del 13 dicembre 2024 | trama episodio 5

e penultimacon la seconda stagione del, la fiction diretta e interpretata da Claudio Amendola su Canale 5. Ladiventa sempre più avvincente e scopriamo quindi ledelladi Il2 in onda il 13.Ildi venerdì 13Mario minaccia Daniel, che per reazione si avvicina a suo padre Raoul. Mario e Nina scoprono di aspettare un figlio, ma tra i due i rapporti restano tesi: Nina continua a pensare a Daniel, mentre Mario non ha dimenticato Lara che ora si è trasferita a Villa Bandera. Raoul scopre che Nemo ha preso il carico di armi destinato agli albanesi, ma i due si accordano: Nemo lo restituirà, mentre Raoul dovrà cedergli le sue quote della Deep Sea. Dopo che il Rai’s viene ucciso, Nemo e Raoul si uniscono contro gli albanesi che minacciano anche la vita di uno dei Bandera.