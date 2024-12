Formiche.net - Gli effetti (calcolati) dell’offensiva siriana su gas e rifugiati

Leggi su Formiche.net

Dopo l’azione di forza nella Siria settentrionale del gruppo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) nelle regioni di Aleppo e di Hama, due potrebbero essere le conseguenze nel breve periodo: i primisiriani presenti in terra turca torneranno verosimilmente nel loro Paese e il dialogo per il gasdotto Qatar/Turchia potrebbe riprendere (anche con la benedizione dei regni sunniti del Golfo), senza dimenticare il tema politico della presenza curda al confine turco.Riaprire Aleppo a 600mila sfollati che ritornerebbero dalla Turchia, ma solo se la città verrà stabilizzata, potrebbe essere il primo step di cui già si discute da prima dell’attacco. L’idea è circolata da tempo in ambienti turchi, dopo che nel 2020 la situazione nella Siria nordoccidentale era stata gestita in virtù di un accordo tra Russia e Turchia, con Mosca che sosteneva e sostiene Assad.