Firmato il nuovo contratto della logistica, ritirato lo sciopero, aumenti per i lavoratori

Sindacati e associazioni degli imprenditori del compartosono arrivati a un accordo per ilnazionale deidel settore. I dipendenti delle aziende, del trasporto merci e delle spedizioni beneficeranno disalariali e nuove garanzie fino al 2027.I sindacati hanno anche annunciato il ritiro dellodel 9 e 10 dicembre, annunciato proprio per mettere pressione alle aziende al tavolo delle trattative per il rinnovo delnazionale. Glisalariali saranno differenti per il personale viaggiante, rispetto a quello stanziale.Rinnovato ilnazionaleAnita, Associazione nazionale italiana trasporti automobilistici, che rappresenta le imprese del settore logistico e del trasporto merci su strada, ha annunciato di avere raggiunto un accordo con i sindacati per il rinnovo delnazionale dei