Ilfattoquotidiano.it - Elon Musk compra casa in Italia? “Maxi villa da 15 stanze, bagni e camera criogenica a -100 gradi Celsius”. Ma l’architetto nega: “Tutto falso”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

in? Se ne parla già da un po’ di tempo, ma la notizia, nel corso dei mesi, non ha mai ricevuto conferme dai diretti interessati. In primis dal magnate americano, che in questi mesi è “stato assorbito dalla campagna elettorale del neo presidente Trump e non abbiamo più avuto incontri, ovviamente”, è la premessa cheAlessandro Costanzia di Costigliole fornisce in una recente intervista al Corriere della Sera. Sebbene possa essere possibile il trasferimento diin, al momento sembra essere escluso, almeno nel prossimo futuro.La lussuosasarebbe dovuta sorgere in Alto Adige, e più precisamente sulle Dolomiti, a San Cassiano in Badia. E il patron di X, secondo le indiscrezioni circolate nell’ultimo anno, avrebbe voluto fare le cose in grande: “Nuovain: 15, una stanza a -100e 15 camere da letto con vista mozzafiato“, titola infatti Il Messaggero.