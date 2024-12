Ilfattoquotidiano.it - Daniela Ruggi scomparsa: 70enne in manette per possesso di armi. Nella sua auto gli slip della donna

Parlava ai microfoni di Pomeriggio 5, e probabilmente non si era nemmeno accorto di quanto fossero cruciali le sue rivelazioni. Domenico Lanza,di Polinago, sull’Appennino modenese, ha confermato di conoscere, la 31enne di Montefiorinonel nulla da due mesi, e di essere stato fra le ultime persone ad averla vista a metà settembre. L’uomo ha anche mostrato alcuni indumenticustoditi nel bagagliaiopropria: un paio di calze e degli. Convocato in caserma dopo la messa in onda dell’intervista, secondo le prime indiscrezioni Lanza – soprannominato in paese “lo sceriffo” – sarebbe finito inper ipotesi di reato legate aldi.A differenza di quanto emerso finora, l’ultimo avvistamento dipotrebbe risalire al 27 settembre e non al 18 dello stesso mese.