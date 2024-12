Lettera43.it - Cerved, i licenziamenti via Pec di 107 partite Iva e la gestione spietata di Pignataro

Niente di personale. La defenestrazione di massa è stata copiata, incollata e inviata via Pec a 107 destinatari. Senza preavviso e con effetto immediato. Sabato 30 novembre, con una mail di poche righe,ha silurato un centinaio di agenti commerciali. Under e senior, tutti a partita Iva. Il motivo? Una giusta causa (cit.): il «grave inadempimento» agli obblighi contrattuali previsti all’articolo 5 del contratto. Vale a dire: il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita 2023 e i risultati al di sotto delle aspettative del 2024. Fine. Nessuna indicazione sulle provvigioni degli ultimi 90 giorni (saranno pagate? In teoria sì). Nulla sulle indennità (verranno riconosciute?). Secondo sussurri e grida, la proprietà sta convertendo la relazione con i clienti in una super bolla affidata agli algoritmi.