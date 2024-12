.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, i pronostici, il programma e gli arbitri della 12^ giornata

Nel girone B di, i match clou sono Castelfrettese-Osimo, Borghetto-Ostra, Filottranese-Real Cameranese e Borgo Minonna-Sampaolese, oltre agli scontri salvezza San Biagio-Castelbellino e Staffolo-Castelleonese. Nel girone C l’Argignano sfida la Real Elpidiense che la precede in zona play-out. InC c’è il derby Cupramontana-Monte Roberto, Le Torri Castelplanio a Chiaravalle. InD il Candia Baraccola Aspio sfida la capolista Ankon Dorica. Nell’F la Cingolana SF sogna la vetta a Pioraco, mentre il Villa Strada sfida l’Esanatoglia VALLESINA, 6 dicembre– “Show must go on”, dicono i Queen: presentiamo così la 12^didiinizia in questo weekend dell’Immacolata. Parliamo del girone B di. Le capoliste giocano in casa: la Castelfrettese sfida l’Osimo 2011 al “Fioretti”, mentre il Montemarciano gioca contro la Labor al “Di Gregorio”.