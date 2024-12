.com - Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, il programma e gli arbitri della 9^ giornata del girone D

Turno di riposo per lo Jesi. Il Corinaldo sfida la Mernap Faenza seconda, trasferta a Montegranaro per il Cus Ancona CORINALDO e ANCONA, 6 dicembre– Ci stiamo avvicinando alla fine deld’andata nelD diB dia 5. Domani, sabato 7 dicembre, giocano solo due delle tre squadreprovincia di Ancona.Lo Jesi, infatti, osserva il turno di riposo. Il Corinaldo primoclasse, invece, affronta in casa la Mernap Faenza seconda: la squadra di Tinti vuole tornare a vincere per tenere a distanza proprio i romagnoli e l’Eta Beta, con le due avversarie tornate a -1.Ben diversa, invece, la posizione del Cus Ancona, penultimo con 4 punti con la salvezza diretta a +6. I dorici sfidano in trasferta la Nuova Juventina Montegranaro. Le altre sfide disono Cus Macerata-Lisciani Teramo, Real Dem-Eta Beta e Città di Chieti-Recanati.