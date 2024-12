BRICS vs America First | il futuro delle relazioni economiche globali sotto Trump

Leggi su Ilfaroonline.it

L’elezione di Donaldalla presidenzana sarà, oggettivamente, un ostacolo all’idea di un mondo multilaterale. Non è certo un caso che, durante la sua campagna elettorale non ha mai menzionato l’esistenza dei. L’approccio nelleinternazionali degli Usa con gli altri Stati sarà quasi esclusivamente bilaterale e si manifesterà nel rifiuto a riconoscere e a interloquire con alleanze e associazioni di paesi già consolidate.D’altra partein passato ha più volte manifestato la sua riluttanza ad accettare le linee guida date dalle organizzazioni internazionali, quali l’Onu o il Wto. Figuriamoci quale potrebbe essere la sua posizione di fronte a organismi o gruppi di paesi di cui gli Usa non ne fanno parte! Conl’insofferenza nei confronti del gruppo dei, già presente con Biden, vedrà una forte accelerazione.