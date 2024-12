Black Doves la spiegazione del finale | Chi ha ordinato l’omicidio di Jason?

Leggi su Cinefilos.it

, ladel: Chi hadi?Il thriller spionistico di Netflix,(la nostra recensione), vede protagonista Keira Knightley nel ruolo di Helen Webb, la moglie del Segretario alla Difesa del Regno Unito che è segretamente una spia dell’omonima organizzazione. Lavora per loro da dieci anni ed è troppo radicata per essere ritirata. Per questo motivo, quando il funzionario pubblico con cui aveva una relazione viene ucciso, viene coinvolto un suo vecchio amico di nome Sam per tenerla al sicuro e capire chi ha ucciso il suo amante e ora sta cercando di ucciderla. Se da un lato Sam è felice di tornare per il bene dell’amico, dall’altro questo gli fa vivere momenti difficili. Alla fine di, tutti i problemi si fondono insieme mentre Helen e Sam cercano di sopravvivere contro ogni previsione.