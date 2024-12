Ilrestodelcarlino.it - Bimbo perde il tablet che usa per parlare: appello della madre

Pesaro, 6 dicembre 2024 – Quelgli serve per “”, ma un bambino di 4 anni con disturbo neurodivergente (una forma di autismo) l’ha dimenticato sul tram, insieme al suo zainetto. La mamma del piccolo ha fatto ieri un disperatosui social: “Se caso mai qualcuno avesse visto questo zainetto, lo prego di segnalarmelo, per favore. È stato perso questa mattina nella fermata dell’autobus zona porto, lo zainetto contiene uncomunicatore che serve alla comunicazione dei bambini neurodivergenti”. Troppo importante, quello schermo, per il piccolo Manuel (nome di fantasia). Lui, che non riesce a, fa scorrere col dito le immagini sullo schermo di quele grazie a un programma realizzato appositamente per lui, l’adulto che gli sta vicino vede la foto o l’icona scelti dal piccolo e riesce ad esaudire le sue richieste.