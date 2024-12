Oasport.it - Basket: Virtus Bologna ancora sconfitta in Eurolega, la Stella Rossa passa dopo un ultimo quarto irreale

LaSegafredoperde per la dodicesima volta su 14 partite in questa stagione 2024-2025 di. Finisce 87-94 alla Segafredo Arena, con lachesotto gli occhi del suo ex allenatore Dusko Ivanovic, oggi seduto in tribuna in attesa di prendere le redini delle V nere (allenate per l’occasione da Nenad Jakovljevic, già vice di Banchi). 26 i punti di Isaiah Canaan a condannare la squadra bianconera, sempre più ultima e a cui non bastano per salvarsi i 25 di Tornike Shengelia.I primi due punti arrivano dalla lunetta, e sono di Shengelia per fallo di Daum (che poi rischia di farsi parecchio male assieme a Cordinier). Kalinic apre le marcature da tre per la, ma in generale c’è equilibrio quasi assoluto per larga parte deld’apertura. Il primo vero assolo lo prova lacon Cordinier e Diouf (19-13), poi arriva un controparziale di 0-5 firmato da Mitrovic e Miller-McIntyre per il 19-18.