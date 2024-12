Iltempo.it - Attivista anti-sfratto caccia un senzatetto, Cerno: "Finta sinistra dalla parte dei poveri"

Sta facendo discutere parecchio la storia di Marco Magrin, ilche a Treviso è morto di freddo e di stenti dopo che, stando a quanto si apprende, Andrea Berta, undel centro sociale Django e dell'associazione Caminantes che si batte per il diritto alla casa, lo avrebbe sfrattato. Berta si è voluto difendere dalle accuse che sono piovute contro di lui e, in un'intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato: "Damia non c'è stato nessuno, dopo aver appurato che non c'era più nessuno in quell'appartamento ho iniziato a cercare una ditta per la disinfestazione e ho cambiato la serratura solo per evitare che altri, entrati eventualmente in possesso delle chiavi negli anni scorsi, potessero rientrare". Peccato che solo una settimana fa, in blitz di protesta in consiglio comunale nel quale si lamentava l'inadeguatezza delle politiche sociali, scandiva: "Basta sfratti, basta persone in strada".