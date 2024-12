Nerdpool.it - Attack on Titan: THE LAST ATTACK, l’epilogo della saga nel 2025 al cinema grazie a Sony e Crunchyroll!

, la casa per eccellenza degli anime in tutto il mondo, ha annunciato oggi al CCXP di aver acquisito i diritti per le sale nordamericane e per alcune sale internazionali del film dark epic fantasyon: THEPictures Entertainment porteranno all’esperienzatografica che combina i capitoli finali dell’acclamata serie di anime in un unico film colossale all’inizio del(non sono state annunciate date di programmazione).I territori acquisiti includono: Canada, Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Brasile, Messico e altri selezionati stati dell’America Latina, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti.on: THE. La serie animeonè basata sul pluripremiato manga di Hajime Isayama.