Abu Dhabi | il weekend degli addii Emozione Lewis Carlos d’orgoglio | Lasciare con il titolo sarebbe il top

Comincia per la F1 il lungo week end. Ce ne saranno tanti ad Abu, perché otto team su dieci cambieranno almeno un pilota nel 2025. Ma ovviamente a colpire la fantasia popolare sono in particolare due congedi: quello di Hamilton dalla Mercedes e quello di Sainz dalla Ferrari. "Bei ricordi". Al volante della Freccia d’Argento il Baronetto ha conquistato sei mondiali (uno l’aveva vinto con McLaren) e dozzine e dozzine di Gp. Ieri Sirnon ha nascosto l’: "Quando a fine 2012 scelsi Mercedes, per andare a sostituire Schumi, pochi credevano in noi – ha detto –. Ecco perché in me adesso prevale la gratitudine. Mi restano memorie splendide! So da mesi che il mio futuro è altrove, ma forse solo oggi mi sto davvero rendendo conto che questi saranno gli ultimi momenti con il team.