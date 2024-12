Lanazione.it - Vongole aliene, è allarme: “Fenomeno da monitorare, una minaccia ai nostri fiumi”

Pontedera, 5 dicembre 2024 – Nei giorni scorsi erano state avvistate sul greto del fiume a Ponsacco, ieri mattina sono apparse anche a Pontedera, sotto al ponte Napoleonico. Sulle sponde del fiume Era spuntano legiganti. In tanti sono rimasti incuriositi dall’apparizione nel fiume che attraversa la Valdera, che nasce a Volterra per immettersi nell’Arno a Pontedera. Sono tantissime e ben visibili, proprio per la loro dimensione notevolmente grande. Domenica scorsa erano state viste a Ponsacco, la pioggia di lunedì potrebbe aver trasportato i ‘vongoloni’ fino alla sua foce. Ma cosa sono e perché sono arrivate fin qui? Con ogni probabilità – dicono gli esperti – si tratta della Sinodonta Woodiana, una specie non autoctona che arriva dall’Asia orientale, che si differenzierebbe per dimensioni dalla specie autoctona Anodonta Anatina.