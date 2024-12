Formiche.net - Villaggio Italia e Vespucci, Roma fa rotta sull’India. Il racconto di Shenoy

Sarbanda Sonawal, ministro dei Porti dell’India, ha fatto il suo ingresso in un piccolo angolo d’, il “”, creato agli Indira Docks. È stato accolto con una vivace cerimonia tipica del Maharashtra, che prevede tamburi, shenai e danzatori vestiti in abiti tradizionali del luogo. Ad accoglierlo c’erano il ministro Adolfo Urso, responsabile dell’Industria e del Made in Italy, l’Ambasciatore Antonio Bartoli, rappresentanteno in India, e altre personalità navali, con lo sfondo maestoso dell’Amerigo.Il primo incontro tra i ministri dei governi Meloni e Modi, dopo il recente vertice del G20 a Rio de Janeiro dove è stato firmato il Piano Strategico Congiunto 2025-29, non poteva essere più significativo. Mumbai, nota come “Porta dell’India” per i secoli di dominazione coloniale europea, è stata il cuore commerciale e la capitale economica del paese, grazie al suo porto, linfa vitale per l’India sin dai tempi coloniali.