Isaechia.it - Uomini e Donne, ex dama rivela: “Da venerdì il mio stalker sarà libero. Ho paura!”

Leggi su Isaechia.it

Una exdiè tornata a far parlare di sé, ma questa volta non per motivi legati alla televisione. Si tratta di Cristina Incorvaia, che ha raccontato al Corriere della Sera l’incubo vissuto per due anni a causa di uno.L’uomo, un 31enne conosciuto in un bar di Novara, è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per stalking. La sentenza, arrivata pochi giorni fa, ha confermato le accuse mosse dalla donna, tra cui pedinamenti, minacce e il possesso di un video intimo registrato senza consenso:Teneva tutto, faceva spesso video e foto. A me faceva tenerezza. Era la persona più gentile del mondo. Tra noi non c’è mai stata una relazione, ero stata chiara su questo punto. Eppure se uscivo con qualcuno cambiava atteggiamento.Nonostante la condanna, Cristina vive nella:Da