Ilrestodelcarlino.it - Tutto facile per la Lube in Serbia. Ipotecati i quarti di Challenge Cup

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

OS Karadjordje Topola 0 CucineCivitanova 3 OS KARADJORDJE : Radojcin (L), Radovic 2, Vemic 3, Matic, Sormaz 1, Steele 8, Huzejrovic, Dustinac 4, Milovic (L), Vujovic 3, Macesic 2, Radovanovic 1, Bosnjak 3, Bekric 8. All. Majstorovic. CUCINECIVITANOVA: Chinenyeze 4, Gargiulo 9, Loeppky 8, Bisotto (L), Balaso (L), Boninfante 5, Poriya 2, Nikolov ne, Lagumdzija 9, Dirlic 3, Podrascanin ne, Bottolo 8, Tenorio 1. All. Medei. Arbitri: Horvath (HUN) e Niklova (SVK). Parziali: 18-25 (21’), 20-25 (23’), 16-25 (21’). Note: Topola battute sbagliate 8, ace 2, muri 8, attacco 44%, ricezione 29% (8%);bs 14, ace 8, muri 7, attacco 58%, ricezione 57% (38%).liscio come l’olio per lanell’andata degli ottavi diCup in. I ragazzi di Medei passano a Topola, casa del Karadjordje con uno 0-3 stile allenamento, sbrigando la pratica in appena 65 minuti.