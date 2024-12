Lettera43.it - Sondaggi politici: continua la crescita del Pd, FdI in lieve calo

Leggi su Lettera43.it

Secondo iSupermedia YouTrend, che ha analizzato i dati raccolti tra il 21 novembre e il 4 dicembre, il centrosinistraad avere una leggera spinta positiva post elezioni regionali, con il Partito democratico che ha consolidato la propria posizione attestandosi al 23,2 per cento (+0,4 per cento). La recente costituente del Movimento 5 Stelle ha visto un piccolo rialzo (+0,2 per cento) per il partito di Conte, arrivato all’11,6 per cento. Sul fronte del centrodestra, la coalizione registra unaflessione complessiva, scendendo al 47,9 per cento (-0,3 per cento). Fratelli d’Italia si attesta al 28,9 per cento (-0,2 per cento), mantenendo comunque il primato tra i partiti.Matteo Salvini (a sinistra) e Antonio Tajani (a destra). (Imagoeconomica).Forza Italia al 9,1 per cento (-0,1) rimane sopra alla Lega ferma all’8,7 per cento (-0,2).