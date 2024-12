Quotidiano.net - Solidarietà vescovo di Nola a lavoratori Stellantis Trasnova

I parroci ed i sacerdoti di Pomigliano d'Arco (Napoli), hanno portato la loroe quella deldi, monsignor Francesco Marino, aidi, che da lunedì stanno bloccando l'ingresso merci del locale stabilimentoper protestare contro il mancato rinnovo della commessa da parte del colosso automobilistico. Protesta che ha provocato il fermo dello stabilimento dal secondo turno di martedì. "Non possiamo consentire che questisiano licenziati - ha detto don Aniello Tortora, parroco cittadino e vicario episcopale della diocesina per la carità e la giustizia - la Chiesa è vicina a queste famiglie, e lo sarà fino a quando non saranno scongiurati i licenziamenti deied il Governo devono impegnarsi affinchè questiconservino il loro futuro occupazionale.