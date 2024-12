Ilfattoquotidiano.it - Siria, dopo Aleppo i jihadisti prendono anche Hama. Città isolata e senza internet, l’esercito di Assad si ritira

, cade. I ribelliaver accerchiato lacapoluogo dell’omonimo governatorato, sono riusciti a spezzare le linee di rifornimento delregolare, costringerlo allata e, di conseguenza, entrare nel centro. A confermare l’ormai imminente presa in pochi giorni del secondo grande centro urbanono da parte dei combattenti di Hayat Tahrir al-Sham è proprio Damasco che ha confermato il ritiro deldallacon un comunicato del ministero della Difesa nel quale si spiega che le truppe sono state “dislocate fuori dalla”.Non sono dunque bastati i raid aerei russi e governativi che si sono abbattuti sulle truppe ribelli, in particolare sulla collina strategica Zain al Abidin e vicino all’aeroporto militare. Le truppe islamiste, che godono di morale alto sia per le rapide e importanti conquiste territoriali sia per il video che nelle scorse ore ha dimostrato che il loro leader, Abu Muhammad al-Julani, è ancora vivoessere stato dato per morto, hanno resistito e sfondato l’ultima resistenza governativa.