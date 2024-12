Scacchi | Ding Liren e Gukesh patta senza rischi nella nona partita Match mondiale sul 45-45

Oasport.it - Scacchi: Ding Liren e Gukesh, patta senza rischi nella nona partita. Match mondiale sul 4,5-4,5

Finisce, e stavoltagrandi motivi di tensione dall’una e dall’altra parte, ladeldi2024.Dommaraju vanno così al terzo giorno di riposo sul 4,5-4,5 dividendosi a metà il punto dopo meno di 4 ore di confronto con momenti interessanti, ma mai in grado di dare all’uno o all’altro un particolare vantaggio.Lasi apre con un’Apertura Catalana di stampo chiuso, con i due giocatori che entrano in linee ben note fino alla decima, quandosfodera la quasi inedita 10. Ac3. Tanto basta per obbligarea pensare, secondo un canovaccio ormai sempre più frequente: l’indiano gioca sostanzialmente lampo le prime mosse, il cinese tende invece a fidarsi del proprio pensiero nel tempo utilizzando una buona dose di ciò che c’è sull’orologio.