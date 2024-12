Ilrestodelcarlino.it - Sant’Orso doma Lunano e accede alle semifinali

: Amadori, Montinaro, Della Calce, Frulla (5’st Morbidelli), Ferri, Sollazzi, Lepore, Palazzi, Giacomini (33’st Rosati), Mattioli, Tinti (5’st Tinti). All.: Vergoni.: Onyekwere, Marcaccini, Feduzzi, Lorenzoni, Codignola (1’st Bonopera), Brugnettini (17’st Pennacchini), Nobili (1’st Spagna), Paci, Gtti (17’st Fulgenzi), D’Angeli (1’st Giovanetti). All.: Manfredini Marcatori: 32’st autogol Onyekwere, 37’st Lorenzoni, 45’st rig. Lepore Arbitro: Mattia Gasparoni della sezione di Jesi Ilbatte ilper 2-1 edi Coppa Marche Promozione. Si decide tutto nella ripresa: su un tiro dal limite Marcaccini si avventa sulla palla rntata da una pozzanghera, ma sbatte contro Onyekwere che si butta il pallone in rete.