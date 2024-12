Ilnapolista.it - Russel: «Verstappen è un bullo, ha minacciato di rompermi la testa sul muro»

E’ arrivata la risposta di Georgel a Max. Ormai i due non se le mandano a dire. E secondo molti questa cosa è un bene.aveva detto che “l è sempre molto gentile davanti alle telecamere, ma quando lo incontri di persona, diventa una persona completamente diversa. Non lo sopporto, davvero. Vada all’inferno. Non voglio avere niente a che fare con lui. Ho perso ogni rispetto per lui”.ha risposto così: “Trovo tutto questo piuttosto ironico, considerando che sabato sera ha detto che avrebbe fatto di proposito di tutto per tamponarmi e, cito testualmente, ‘mettermi ladi cazzo nel'”. Trovo molto ironico mettere in discussione l’integrità di qualcuno come persona, mentre il giorno prima si fani del genere, e non ho intenzione di star qui seduto ad accettarlo.