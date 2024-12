Lanazione.it - Piano delle alberature . Contro smog e allergie

Nuove linee guida per la sceltadestinate alle aree pubbliche di Pietrasanta. L’assessorato all’ambiente, seguendo il percorso inaugurato con i 20 esemplari di Cercis Siliquastrum messi a dimora in via Primo Maggio, ha selezionato le specie arboree da piantumare per ogni nuovo nato nel 2024 seguendo criteri ulteriori e innovativi, rispetto a quelli considerati finora: il potenziale allergico, la capacità degli alberi di assorbire CO2 e contribuire alla stabilizzazione del suolo, il grado di resilienza e la varietà nel portamento e nella colorazione della chioma. Con una propensione maggiore per le piante latifoglie e per le specie più facilmente reperibili sul mercato vivaistico. "Ogni contesto urbano ha la propria storia e il proprio sviluppo – spiega l’assessore ad ambiente e protezione civile, Tatiana Gliori – finora ci si era concentrati essenzialmente sulle varietà autoctone, per preservare l’immagine dei nostri luoghi più cari.