Oh my pigeons recensione, PICCIONI da tavolo?

: c’è chi li chiama “topi del cielo”, chi li ignora, chi li alleva e chi li mangia. Chi non li sopporta nemmeno in forma di Pokémon e abbatte tutti i Pidove che incontra. E chi, infine, ha deciso di farne i protagonisti di un party game daleggero e divertente. Parliamo di Oh My!, pubblicato da Ravensburger nel 2024 e progettato per 2-5 giocatori, idealmente dagli 8 anni in su(ma anche con qualche parente più piccolo può funzionare egregiamente). Grazie al suo mix di strategia leggera e interazione caotica, il gioco si adatta a un pubblico variegato, risultando accessibile e coinvolgente per tutte le età. Insomma, ora che le feste si avvicinano e le serate in famiglia o con amici sono più frequenti, con le sue partite rapide e una dinamica che combina abilità e fortuna è l’ideale per divertirsi senza impegnarsi troppo, evitando spiegazioni troppo complesse di regolamenti contorti per dire, ma non per questo iper semplificando ogni aspetto del gioco.