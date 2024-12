Latina emergenza topi a scuola | genitori in protesta

Leggi su Ilfaroonline.it

, 5 dicembre 2024 –nelladi via Bachelet a: “Ci saremmo aspettati un intervento perentorio da parte dell’amministrazione. Il problema non è di oggi, la dirigente scolastica l’ha segnalato agli uffici preposti ben due mesi fa. Inevitabile e legittima ladeidavanti al plesso questa mattina”.Le forze di opposizione in Consiglio comunale aintervengono sull’allarme lanciato dal plesso dell’istituto comprensivo Emma Castelnuovo per la presenza di una colonia di, che “ha portato le famiglie all’esasperazione, tanto da decidere di tenere a casa i propri figli oggi e n prossimi giorni se non si provvederà alla necessaria derattizzazione”.“Con un comunicato diffuso nel primo pomeriggio di lunedì – spiegano i consiglieri di Lbc, M5S, Pd e Per2032 – l’Ente rassicurava sulla presa in carico dell’e annunciava una riunione tecnica l’indomani per capire il da farsi.