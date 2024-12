Anteprima24.it - Jomi Salerno, continuano gli allenamenti in vista dell’impegno con Ariosto Ferrara

Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono glidella, che continua a lavorare indei prossimi impegni. Il 16 dicembre il club salernitano sarà impegnato alla Palumbo contro l’. Mentre il 21 tra le mura amiche, sfiderà Leno. Dopo le vacanze invece, l’appuntamento fissato per il ritorno in campo è in data 5 gennaio.Lainfatti sarà in trasferta in Sicilia per l’ostica sfida contro Erice. Insomma un mese di dicembre meno intenso dal punto didegli impegni ma ugualmente importante ai fini del prosieguo della stagione. Bisognerà lavorare intensamente per crescere e migliorare indella seconda parte di campionato.“Stiamo lavorando intensamente – ha dichiarato Natalie Falser – concentrandoci non solo sulla parte tecnica ma anche su quella aerobica.