Lettera43.it - Harry Potter, la serie HBO ha trovato il suo Piton? Le indiscrezioni

Come confermato dai vertici di Warner Bros Discovery, ladiè «uno dei prodotti più importanti in assoluto» fra le nuove uscite HBO. Grande curiosità soprattutto attorno al casting, che avrà il difficile compito di non far rimpiangere Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson nei panni dei protagonisti, Ron ed Hermione. Intanto, la produzione sembra averun primo importante volto. Secondo l’Hollywood Reporter, infatti, Paapa Essiedu sarebbe in pole per vestire i panni di Severus, professore di pozioni nonché capo della casa Serpeverde. Attore in rampa di lancio negli ultimi anni, è salito alla ribalta come protagonista di Progetto Lazarus per cui ha ottenuto la nomination ai Bafta 2024. Visto anche nella sesta stagione di Black Mirror, è stato candidato agli Emmy per I May Destroy You – Trauma e rinascita.