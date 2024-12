Game-experience.it - Foamstars, Square Enix ha annunciato la fine del supporto post-lancio

haladelstagionale per, il gioco multiplayer free-to-play, confermando inoltre che la stagione “Party Goes On!” sarà l’ultima season del titolo, fermando di conseguenza ildel titolo.Il publisher giapponese ha comunque precisato che ladi nuovi aggiornamenti non indica la chiusura del gioco, visto che le modalità online rimarranno accessibili per gli “anni a venire”, permettendo ai giocatori di continuare a divertirsi con le funzionalità esistenti.Detto questo l’aggiornamento finale introdurrà alcune novità: sarà possibile personalizzare i colpi di ciascun personaggio ed utilizzare nuovi potenziamenti chiamati Prism Gems. Inoltre, i pass delle stagioni precedenti torneranno disponibili per consentire a nuovi utenti di accedere agli oggetti non ottenuti in passato.