Thesocialpost.it - Cristina Pugliese trovata morta in casa, tutti i dubbi sul compagno: aveva appena perso il lavoro

Leggi su Thesocialpost.it

Con la morte di, una giovane donnasenza vita nella sua abitazione, mentre ilMarco Cristofori risulta attualmente indagato per omicidio, Caldiero è salita alla ribalta.Da subito il quadro non è apparso come quello di un suicidio – nonostante la donna sia stataimpiccata – e sono molti gli elementi che portano ora a dubitare dell’uomo.Dettagli sull’omicidio: cosa è successo a CaldieroIl ritrovamento del corpo diha gettato un’ombra cupa su Caldiero. Nel pomeriggio del 15 ottobre, le autorità locali sono state allertate per un intervento d’urgenza in seguito a una segnalazione proveniente dalladi. Gli agenti, giunti sul luogo, hanno trovato la giovane priva di vita, avvolta in un silenzio agghiacciante.Le indagini preliminari hanno rilevato segni di violenza sul corpo di, suggerendo un probabile caso di omicidio.